На пляжах Дніпра та області перевірили водойми: знайшли нестандартні відхилення

Проби відбирали у серпні.

Упродовж серпня 2023 року на Дніпропетровщині дослідили 33 проби води з водоймищ на мікробіологічні показники: провели майже півтори сотні досліджень, з них 30 (понад 20%) виявились нестандартними. Про це йдеться в повідомленні обласного лабораторного центру МОЗ України.

На фізико-хімічні показники в серпні в області дослідили 19 проб води. З 233 досліджень 65 (майже 28 %) не відповідали нормативам, зокрема за сольовим складом води.

Про результати лабораторних досліджень води водоймищ поінформували місцеву владу та Держпродспоживслужбу.

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