Смертельное ДТП на Днепропетровщине: стало известно, в каком состоянии находится 10-летний мальчик

В понедельник, 11 сентября, в селе Капуловка Никопольского района произошла смертельная авария.

Там водитель автомобиля ЗАЗ Славута сбил двоих детей на самокате. К сожалению, 9-летняя девочка погибла, а 10-летнего мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Стало известно, в каком состоянии пострадавший.

Об этом сообщила Елизавета Сова в Facebook.

По ее словам, Игорь, так зовут мальчика, в тяжелом состоянии. У него сильное сотрясение мозга, на правой руке разорваны ткани до костей, двойной перелом на правой ноге (в районе бедра и голени).

Елизавета отметила, что мальчика воспитывает бабушка.

Знаю лично эту семью, давайте вместе поможем маленькому мальчику, – написала женщина.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно.

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