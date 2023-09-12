Смертельное ДТП на Днепропетровщине: стало известно, в каком состоянии находится 10-летний мальчик

Там водитель автомобиля ЗАЗ Славута сбил двоих детей на самокате. К сожалению, 9-летняя девочка погибла, а 10-летнего мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
Стало известно, в каком состоянии пострадавший.
Об этом сообщила Елизавета Сова в Facebook.
По ее словам, Игорь, так зовут мальчика, в тяжелом состоянии. У него сильное сотрясение мозга, на правой руке разорваны ткани до костей, двойной перелом на правой ноге (в районе бедра и голени).
Елизавета отметила, что мальчика воспитывает бабушка.
Знаю лично эту семью, давайте вместе поможем маленькому мальчику, – написала женщина.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно.
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