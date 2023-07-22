На низком старте: Ryanair может частично возобновить авиарейсы в Украину до конца 2023 года

Известный лоукостер не прочь возобновить авиарейсы в Украину уже к концу 2023 года.

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири в интервью Інтерфакс-Україна.

Ryanair рассматривает возможность возобновления полетов в Украину уже в этом году. Компания может запланировать несколько рейсов в конце 2023 года.

Как отметил исполнительный директор Майкл О’Лири, это один из вариантов дальнейшей работы перевозчика в Украине. По пессимистическому сценарию авиарейсы возобновят только после конца войны.

Тем не менее О’Лири привел пример Израиля, где летают самолеты, хотя страна порой переживает массированные ракетные обстрелы.

Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас Восстановление работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы, – сказал глава Ryanair.

Напомним, ранее в Украине рассматривалась возможность открытия нескольких аэропортов, находящихся в западных регионах страны. В частности, взлетной полосы в Ужгороде, которая частично находится на территории Словакии.

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