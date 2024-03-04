Через Днепр будет курсировать поезд на Ужгород: график и цены

Новое расписание скорого поезда, которое соединяет Запорожье и Ужгород, будет работать со 2 марта, предлагая пассажирам более удобное сообщение между восточной и западной частями Украины, сообщили в УЗ.
Отныне из Запорожья поезд будет ехать по четным числам месяца в 6:50 утра. В УЗ говорят, что таким образом пассажиры смогут насладиться дневными пейзажами Украины. Прибытие в Ужгород, западный областной центр страны, запланировано на 5:35 утра следующего дня.
В обратном направлении, из Ужгорода в Запорожье, поезд будет отправляться в 14:54, также по четным числам. Этот график обеспечит прибытие в Запорожье в 13:55.
С Днепра отправление в 8:51 по четным числам.
Цены отличаются в зависимости от места и вагона.
За нефирменный плацкарт попросят где-то 400 гривен, купе обойдется почти в 600, в улучшенном вагоне – 1137 гривен. Люкс обойдется в 2700.
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