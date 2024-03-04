Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Через Дніпро курсуватиме потяг на Ужгород: графік та ціни

Сьогодні 14:13
просмотров

Із Запоріжжя до Дніпра можна добратися новим денним потягом.

Новости Днепра про Через Дніпро курсуватиме потяг на Ужгород: графік та ціни

Новий розклад швидкого потяга, що з’єднує Запоріжжя та Ужгород працюватиме з 2 березня, пропонуючи пасажирам зручніше сполучення між східною та західною частинами України, повідомили в УЗ.

Відтепер, із Запоріжжя потяг їхатиме по парних числах місяця о 6:50 ранку. В УЗ кажуть, що таким чином пасажири зможуть насолодитися денними пейзжами України. Прибуття в Ужгород, найзахідніший обласний центр країни, заплановане на 5:35 ранку наступного дня.

У зворотному напрямку, з Ужгорода до Запоріжжя, потяг відправлятиметься о 14:54, також по парних числах. Цей графік забезпечить прибуття до Запоріжжя о 13:55.

З Дніпра відправлення о 8:51 по парних числах. 

Новости Днепра про Через Дніпро курсуватиме потяг на Ужгород: графік та ціни

Ціни різнять залежно від місця та вагону. 

За нефірмовий плацкарт попросять десь 400 гривень, купе обійдеться майже в 600, у покращеному вагоні – 1137 гривень. Люкс обійдеться в 2 700.

Читайте також:

Новости Днепра про Через Дніпро курсуватиме потяг на Ужгород: графік та ціниУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:00
На околиці Кривого Рогу виявили бойову частину ракети: вибухотехніки показали її знешкодження (ВІДЕО)

Ймовірно, це бойова частина ракети Х-59.

Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинку
Новини Дніпра
Сьогодні 11:25
Поблизу траси на Кривий Ріг безхатько в саморобному бункері ховав викрадену 8-річну дівчинку

У сусідній Миколаївщині безхатько викрав дівчинку та ховав у саморобному…

У Нікополі поруч з будинком загорівся “американець” Lincoln
Новини Дніпра
Сьогодні 11:16
У Нікополі поруч з будинком загорівся “американець” Lincoln

Що стало причиною займання - поки невідомо.

Мешканець Дніпра став агентом розвідки рф: передавав інформацію про розташування військкоматів
Новини Дніпра
Сьогодні 10:20
Мешканець Дніпра став агентом розвідки рф: передавав інформацію про розташування військкоматів

У Дніпрі викрили агента військової розвідки рф, який передавав інформацію…

Наверх