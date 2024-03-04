Через Дніпро курсуватиме потяг на Ужгород: графік та ціни

Із Запоріжжя до Дніпра можна добратися новим денним потягом.

Новий розклад швидкого потяга, що з’єднує Запоріжжя та Ужгород працюватиме з 2 березня, пропонуючи пасажирам зручніше сполучення між східною та західною частинами України, повідомили в УЗ.

Відтепер, із Запоріжжя потяг їхатиме по парних числах місяця о 6:50 ранку. В УЗ кажуть, що таким чином пасажири зможуть насолодитися денними пейзжами України. Прибуття в Ужгород, найзахідніший обласний центр країни, заплановане на 5:35 ранку наступного дня.

У зворотному напрямку, з Ужгорода до Запоріжжя, потяг відправлятиметься о 14:54, також по парних числах. Цей графік забезпечить прибуття до Запоріжжя о 13:55.

З Дніпра відправлення о 8:51 по парних числах.

Ціни різнять залежно від місця та вагону.

За нефірмовий плацкарт попросять десь 400 гривень, купе обійдеться майже в 600, у покращеному вагоні – 1137 гривень. Люкс обійдеться в 2 700.

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