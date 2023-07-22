На низькому старті: Ryanair може частково відновити авіарейси в Україну до кінця 2023

Відомий лоукостер не проти відновити авіарейси до України вже до кінця 2023 року.

Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О’Лірі в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Ryanair розглядає можливість відновлення польотів до України вже цього року. Компанія може запланувати декілька рейсів наприкінці 2023.

Як зазначив виконавчий директор Майкл О’Лірі, це один із варіантів подальшої роботи перевізника в України. За песимістичним сценарієм, авіарейси відновлять тільки після кінця війни.

Проте О’Лірі навів приклад Ізраїлю, де літають літаки, хоча країна часом переживає масовані ракетні обстріли.

Я думаю, ми маємо бути оптимістами. Наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси, – сказав голова Ryanair

Нагадаємо, раніше в Україні розглядали можливість відкриття декількох аеропортів, які знаходяться в західних регіонах країни. Зокрема, летовища в Ужгороді, яке частково знаходиться на території Словаччини.

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