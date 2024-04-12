Какой украинский город первым соединят евроколеей с Европой

Строительство такой колеи даст возможность запустить прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

Первым областным центром Украины, который будет соединен евроколеей с Европой, стал Ужгород.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

По его словам, на Закарпатье на днях начали проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород. Это даст возможность запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широкой колеи и поездами стран ЕС. Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, которые «Укрзализныця» получила в рамках программы Connecting Europe Facility, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в ближайшем будущем планируется за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: