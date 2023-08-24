На месте «прилета» по Днепру произошел обвал конструкций (ВИДЕО)

Сегодня ночью россияне ударили по Днепру ракетами.

Одну из них удалось сбить, другие попали в центральный автовокзал. На месте «прилета» разбиты киоски и кафешки. Беды наделала и взрывная волна. Повреждены банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков. А еще – жилые дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

К сожалению, пострадали 10 человек, трое из них – 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет – находятся в больнице. Они в состоянии средней тяжести.

Сейчас на месте «прилета» работают правоохранители и коммунальщики.

И недавно там обрушилась крыша.

Момент засняли журналисты, которые как раз записывали видео.

Предварительно, никто не пострадал.

Важно: на видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за ракетного обстрела есть изменения в работе транспорта: каких маршрутов касается.

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