На месте «прилета» по Днепру произошел обвал конструкций (ВИДЕО)

Одну из них удалось сбить, другие попали в центральный автовокзал. На месте «прилета» разбиты киоски и кафешки. Беды наделала и взрывная волна. Повреждены банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков. А еще – жилые дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.
К сожалению, пострадали 10 человек, трое из них – 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет – находятся в больнице. Они в состоянии средней тяжести.
Сейчас на месте «прилета» работают правоохранители и коммунальщики.
И недавно там обрушилась крыша.
Момент засняли журналисты, которые как раз записывали видео.
Предварительно, никто не пострадал.
Важно: на видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за ракетного обстрела есть изменения в работе транспорта: каких маршрутов касается.
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