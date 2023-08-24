Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Последний раз видели полтора года назад: в Днепре ищут безвестно пропавшего мужчину

Последний раз видели полтора года назад: в Днепре ищут безвестно пропавшего мужчину

Сегодня 12:32
просмотров

В Днепре с марта 2022 года не могут установить местонахождение 28-летнего мужчины.

Новости Днепра про Последний раз видели полтора года назад: в Днепре ищут безвестно пропавшего мужчину

Как сообщили в полиции Днепра, последний раз 28-летнего Тимура Линника видели в Шевченковском районе. Мужчина вышел из дома и его местонахождение до сих пор не установлено. Связи с ним тоже нет.

Родные не теряют надежды, поэтому обратились к правоохранителям, чтобы те помогли в поисках.

Приметы: с виду 20-25 лет, рост около 178-185 см. Больше особых примет нет.

Если вы вдруг видели Тимура, то сообщите об этом в полиции по номерам 102 или 0(97) 338 75 02, 0(95) 878 84 96 или в отделение полиции №7 Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре 8 лет ищут женщину, которая болеет Альцгеймером.

Читайте также:

Новости Днепра про Последний раз видели полтора года назад: в Днепре ищут безвестно пропавшего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Последний раз видели полтора года назад: в Днепре ищут безвестно пропавшего мужчинуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Дата изменилась: в ГумДепе назвали день, когда дети в Днепре выйдут на занятия в школы
Новости Днепра
Сегодня 14:22
Дата изменилась: в ГумДепе назвали день, когда дети в Днепре выйдут на занятия в школы

В Днепре учебный год начнется не с 1 сентября.

Удар по автовокзалу в Днепре: как ездят автобусы и когда все заработает в штатном режиме
Новости Днепра
Сегодня 13:50
Удар по автовокзалу в Днепре: как ездят автобусы и когда все заработает в штатном режиме

В Днепре есть временные изменения в работе автовокзала.

Количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло
Новости Днепра
Сегодня 12:21
Количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло

Сегодня ночью россияне ударили по Днепру ракетами.

В Днепре из-за ракетных обстрелов есть изменения в работе транспорта: каких маршрутов касается
Новости Днепра
Сегодня 11:55
В Днепре из-за ракетных обстрелов есть изменения в работе транспорта: каких маршрутов касается

Через удар по Дніпру є незначні зміни в роботі транспорту.

Последние новости

Дата изменилась: в ГумДепе назвали день, когда дети в Днепре выйдут на занятия в школы
Дата изменилась: в ГумДепе назвали день, когда дети в Днепре выйдут на занятия в школы

В Днепре учебный год начнется не с 1 сентября.

Сегодня 14:22
2
просмотров
Удар по автовокзалу в Днепре: как ездят автобусы и когда все заработает в штатном режиме
Удар по автовокзалу в Днепре: как ездят автобусы и когда все заработает в штатном режиме

В Днепре есть временные изменения в работе автовокзала.

Сегодня 13:50
4
просмотров
В Крыму взвился флаг Украины: ГУР показало видео с рейда на оккупированный полуостров
В Крыму взвился флаг Украины: ГУР показало видео с рейда на оккупированный полуостров

Разведчики совершили рейд на территорию оккупированного Крыма.

Сегодня 13:16
5
просмотров
Количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло
Количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло

Сегодня ночью россияне ударили по Днепру ракетами.

Сегодня 12:21
18
просмотров
На Днепропетровщине в шахте произошел обвал: есть погибший и пострадавший
На Днепропетровщине в шахте произошел обвал: есть погибший и пострадавший

В Днепропетровской области произошла трагедия.

Сегодня 12:05
5
просмотров
В Днепре из-за ракетных обстрелов есть изменения в работе транспорта: каких маршрутов касается
В Днепре из-за ракетных обстрелов есть изменения в работе транспорта: каких маршрутов касается

Через удар по Дніпру є незначні зміни в роботі транспорту.

Сегодня 11:55
8
просмотров
Полная антисанитария и голод: в Кривом Роге из неблагополучной семьи изъяли 5 детей
Полная антисанитария и голод: в Кривом Роге из неблагополучной семьи изъяли 5 детей

Семья живет в квартире в Саксаганском районе города.

Сегодня 11:45
7
просмотров
В Кривом Роге судили уличную продавщицу со стихийного рынка: как ее наказали
В Кривом Роге судили уличную продавщицу со стихийного рынка: как ее наказали

В Кривом Роге судили уличную продавщицу.

Сегодня 11:02
10
просмотров
В одном из городов Днепропетровской области сегодня будет громко: что произошло
В одном из городов Днепропетровской области сегодня будет громко: что произошло

Без паники, но тревоги не игнорируйте!

Сегодня 10:30
11
просмотров
Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места «прилета» по Днепру 24 августа
Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места «прилета» по Днепру 24 августа

В День Независимости россияне ударили по Днепру ракетами.

Сегодня 10:27
26
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх