Последний раз видели полтора года назад: в Днепре ищут безвестно пропавшего мужчину

В Днепре с марта 2022 года не могут установить местонахождение 28-летнего мужчины.

Как сообщили в полиции Днепра, последний раз 28-летнего Тимура Линника видели в Шевченковском районе. Мужчина вышел из дома и его местонахождение до сих пор не установлено. Связи с ним тоже нет.

Родные не теряют надежды, поэтому обратились к правоохранителям, чтобы те помогли в поисках.

Приметы: с виду 20-25 лет, рост около 178-185 см. Больше особых примет нет.

Если вы вдруг видели Тимура, то сообщите об этом в полиции по номерам 102 или 0(97) 338 75 02, 0(95) 878 84 96 или в отделение полиции №7 Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре 8 лет ищут женщину, которая болеет Альцгеймером.

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