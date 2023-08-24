Последний раз видели полтора года назад: в Днепре ищут безвестно пропавшего мужчину

Как сообщили в полиции Днепра, последний раз 28-летнего Тимура Линника видели в Шевченковском районе. Мужчина вышел из дома и его местонахождение до сих пор не установлено. Связи с ним тоже нет.
Родные не теряют надежды, поэтому обратились к правоохранителям, чтобы те помогли в поисках.
Приметы: с виду 20-25 лет, рост около 178-185 см. Больше особых примет нет.
Если вы вдруг видели Тимура, то сообщите об этом в полиции по номерам 102 или 0(97) 338 75 02, 0(95) 878 84 96 или в отделение полиции №7 Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре 8 лет ищут женщину, которая болеет Альцгеймером.
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