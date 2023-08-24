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  • Востаннє бачили півтора року тому: у Дніпрі шукають безвісно зниклого чоловіка

Востаннє бачили півтора року тому: у Дніпрі шукають безвісно зниклого чоловіка

Сьогодні 12:32
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У Дніпрі з березня 2022 року не можуть встановити місцеперебування 28-річного чоловіка.

Новости Днепра про Востаннє бачили півтора року тому: у Дніпрі шукають безвісно зниклого чоловіка

Як повідомили в поліції Дніпра, востаннє 28-річного Тимура Лінника бачили в Шевченківському районі. Чоловік вийшов з дому і його місцеперебування досі не встановлено. Зв’язку з ним також немає.

Рідні не втрачають надії, тож звернулися до правоохоронців, щоб ті допомогли у пошуках. 

Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст близько 178-185 см. Більше особливих прикмет немає.

Якщо ви раптом бачили Тимура, то повідомте про це в поліції за номерами 102 чи 0(97) 338 75 02, 0(95) 878 84 96 або до відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі 8 років шукають жінку, яка хворіє на Альцгеймера. 

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Новости Днепра про Востаннє бачили півтора року тому: у Дніпрі шукають безвісно зниклого чоловікаУкраїнська

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