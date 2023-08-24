В Днепре из-за ракетных обстрелов есть изменения в работе транспорта: каких маршрутов касается

Об этом сообщили в Днепровском горсовете.
Так, из-за обстрелов была повреждена контактная линия троллейбусов и трамваев, которая пролегала рядом с местом прилета. В настоящее время коммунальщикам удалось ее отремонтировать. Впрочем, изменения в работе транспорта есть.
Временно не будет остановки возле Автовокзала в направлении площади Вокзальной и обратно. Это касается троллейбуса №5 и трамваев №11, 14, 15.
Весь другой транспорт работает в штатном режиме, а о возобновлении остановки сообщат дополнительно.
Что касается перевозок с Автовокзала, то отправление части автобусов осуществляется от Курчатовского и Славянского рынков — по расписанию.
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