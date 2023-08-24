На місці “прильоту” по Дніпру стався обвал конструкцій (ВІДЕО)

Сьогодні вночі росіяни вдарили по Дніпру ракетами.

Одну із них вдалося збити, інші влучили у центральний автовокзал. На місці “прильоту” розтрощені кіоски та кафешки. Лиха наробила і вибухова хвиля. Пошкоджені банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків. А ще – житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

На жаль, постраждали 10 людей, троє із них – 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років – перебувають у лікарні. Вони у стані середньої тяжкості.

Зараз на місці “прильоту” працюють правоохоронці та комунальники.

І нещодавно там обвалився дах.

Момент зафільмували журналісти, які якраз записували відео.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Важливо: на відео присутня ненормативна лексика:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через ракетний обстріл є зміни у роботі транспорту: яких маршрутів стосується.

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