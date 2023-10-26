На каких трассах Днепра и области сейчас делают ремонты

В Днепре и области проводят ямочные ремонты.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

В Днепропетровской области проводят ямочный ремонт на семи дорогах

В настоящее время дорожные бригады работают:

Н – 15 Запорожье – Донецк

Т – 04 -22 Павлоград – Надеждовка – Голубовка

Т – 04 – 02 Игрень (г. Днепр) — Александровка — /М-18/

Т – 04 -13 Игрень (г. Днепр) — Александровка — /М-18/

Т -04 -47 Широкое – Шестерня – Заградовка

Т – 04 – 32 Божедаровка – Малософиевка – Никополь

Т -04 -44 Новониколаевка — Богдановка — Сурско-Михайловка

Участников дорожного движения просят с пониманием относиться к временным неудобствам, быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков по ограничению движения на участках проведения ремонтных работ.

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