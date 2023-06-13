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На Херсонщине в воде нашли холерную и кишечную палочки, — Госэкоинспекция

Сегодня 16:15
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Риск возникновения заболеваний есть, но все в норме.

Новости Днепра про На Херсонщине в воде нашли холерную и кишечную палочки, - Госэкоинспекция

Об этом сообщил начальник отдела госнадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко на брифинге.

«На данный момент первая угроза — это загрязнение воды, которое произошло за счет попавших в воду горюче-смазочных материалов и ядерных химикатов, и все это пошло в Черное море», — сказал он.

По его словам, специалисты подробно мониторят ситуацию в Херсонской области, которая была затоплена в результате подрыва Каховской ГЭС. Во время проверки некоторых образцов в воде нашли холерную и кишечную палочку.

В штабе, который занимается ликвидацией последствий подрыва ГЭС, отметили, что вспышки инфекционных болезней пока нет. Специалисты проверяют состояние питьевой воды в водопроводах, скважинах и колодцах, но все под контролем и значительных отклонений нет.

Однако воду из колодцев, оказавшихся сейчас затопленными, можно будет пить только после того, как их прочистят. Местных призывают пить только бутилированную воду, чтобы минимизировать риск заражения опасными инфекционными болезнями.

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Новости Днепра про На Херсонщине в воде нашли холерную и кишечную палочки, - ГосэкоинспекцияУкраїнська Новости Днепра про На Херсонщине в воде нашли холерную и кишечную палочки, - ГосэкоинспекцияРусский

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