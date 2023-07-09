На Никопольщине нашли старый колодец и начали добывать питьевую воду

За последние две недели работы удалось накачать более 45 тонн чистой питьевой воды. Ее бесплатно раздают местным жителям, которые после подрыва оккупантами Каховской ГЭС остались вообще без какой-либо воды.

В поселке нашли старый колодец, расчистили его, провели необходимые коммуникации и установили оборудование. К этому присоединились иностранные партнеры-инвесторы.

В поселке Выщетарасовка на Никопольщине начали добывать воду из найденного старого колодца.

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