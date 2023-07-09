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На Никопольщине нашли старый колодец и начали добывать питьевую воду

Вчера 19:55
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В поселке Выщетарасовка на Никопольщине начали добывать воду из найденного старого колодца.

Новости Днепра про На Никопольщине нашли старый колодец и начали добывать питьевую воду

В поселке нашли старый колодец, расчистили его, провели необходимые коммуникации и установили оборудование. К этому присоединились иностранные партнеры-инвесторы.

Подробностями поделилась пресс-служба ОВА.

За последние две недели работы удалось накачать более 45 тонн чистой питьевой воды. Ее бесплатно раздают местным жителям, которые после подрыва оккупантами Каховской ГЭС остались вообще без какой-либо воды.

Новости Днепра про На Никопольщине нашли старый колодец и начали добывать питьевую воду

Мощности установки позволяют обеспечить каждого местного 75 литрами питьевой воды в месяц.

Новости Днепра про На Никопольщине нашли старый колодец и начали добывать питьевую воду Новости Днепра про На Никопольщине нашли старый колодец и начали добывать питьевую воду

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