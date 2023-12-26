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  • Россияне ударили по вокзалу в Херсоне, где было 140 человек: есть раненые и погибший

Россияне ударили по вокзалу в Херсоне, где было 140 человек: есть раненые и погибший

Сегодня 21:06
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В результате обстрела Херсона поврежден железнодорожный вокзал и один из эвакуационных поездов.

Новости Днепра про Россияне ударили по вокзалу в Херсоне, где было 140 человек: есть раненые и погибший

Россияне ударили по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Все службы сейчас находятся на месте, количество жертв устанавливается, сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

В Укрзализныце уточнили, что в результате обстрела Херсона поврежден вокзал и подвижной состав Укрзализныци. Пока известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии. Как только будет безопасно, всех довезут в Николаев автобусами. Также железнодорожники готовят резервные вагоны, которыми повезут более 100 пассажиров к безопасности.

Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение. УЗ показала, как пассажиры пережидают обстрел в укрытии.

Новости Днепра про Россияне ударили по вокзалу в Херсоне, где было 140 человек: есть раненые и погибший

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, на вокзале было около 140 человек, ожидавших эвакуационного поезда. Именно в этот момент начался массированный обстрел.

Двое гражданских получили ранения, остальных удалось эвакуировать в укрытие. Пострадавшие уже получают необходимую медицинскую помощь. К сожалению, есть погибший. Это лейтенант полиции из Кировоградщины.

Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил при эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего. Еще двое полицейских — в больнице с осколочными ранениями, — написал в своем телеграмм-канале глава Нацполиции Игорь Клименко.

Правоохранители, как только это будет безопаснее, начнут документировать очередное преступление россиян.

Заметим, что сегодня утром россияне обстреливают Херсон ракетами и артиллерией.

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Новости Днепра про Россияне ударили по вокзалу в Херсоне, где было 140 человек: есть раненые и погибшийУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили по вокзалу в Херсоне, где было 140 человек: есть раненые и погибшийРусский

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