Россияне ударили по вокзалу в Херсоне, где было 140 человек: есть раненые и погибший

Россияне ударили по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Все службы сейчас находятся на месте, количество жертв устанавливается, сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.
В Укрзализныце уточнили, что в результате обстрела Херсона поврежден вокзал и подвижной состав Укрзализныци. Пока известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии. Как только будет безопасно, всех довезут в Николаев автобусами. Также железнодорожники готовят резервные вагоны, которыми повезут более 100 пассажиров к безопасности.
Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение. УЗ показала, как пассажиры пережидают обстрел в укрытии.
Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, на вокзале было около 140 человек, ожидавших эвакуационного поезда. Именно в этот момент начался массированный обстрел.
Двое гражданских получили ранения, остальных удалось эвакуировать в укрытие. Пострадавшие уже получают необходимую медицинскую помощь. К сожалению, есть погибший. Это лейтенант полиции из Кировоградщины.
Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил при эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего. Еще двое полицейских — в больнице с осколочными ранениями, — написал в своем телеграмм-канале глава Нацполиции Игорь Клименко.
Правоохранители, как только это будет безопаснее, начнут документировать очередное преступление россиян.
Заметим, что сегодня утром россияне обстреливают Херсон ракетами и артиллерией.
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