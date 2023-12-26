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Росіяни вдарили по вокзалу в Херсоні, де було 140 людей: є поранені та загиблий

Сьогодні 21:06
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Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено залізничний вокзал та один із евакуаційних потягів.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по вокзалу в Херсоні, де було 140 людей: є поранені та загиблий

Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона та евакуаційному потягу. Всі служби зараз на місці, кількість жертв встановлюється, повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

В Укрзалізниці уточнили, що в результаті обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Наразі відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті. Як тільки буде безпечно, усіх довезуть до Миколаєва автобусами. Також залізничники готують резервні вагони, якими повезуть понад 100 пасажирів до безпеки.

Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух. УЗ показала, як пасажири перечікують обстріл в укритті. 

Новости Днепра про Росіяни вдарили по вокзалу в Херсоні, де було 140 людей: є поранені та загиблий

Як повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, на вокзалі було близько 140 людей, які чекали на евакуаційний потяг. Саме в цей момент почався масований обстріл. 

Двоє цивільних отримали поранення, решту людей вдалося евакуювати в укриття. Постраждалі вже отримують необхідну медичну допомогу. На жаль, є загиблий. Це лейтенант поліції з Кіровоградщини.

Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблого. Ще двоє поліцейських – в лікарні з осколковими пораненнями, – написав у своєму телеграм-каналі очільник Нацполіції Ігор Клименко. 

Правоохоронці, як тільки це буде більш безпечно, розпочнуть документувати черговий злочин росіян. 

Зауважимо, що сьогодні зрання росіяни обстрілюють Херсон ракетами та артилерією.

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Новости Днепра про Росіяни вдарили по вокзалу в Херсоні, де було 140 людей: є поранені та загиблийУкраїнська Новости Днепра про Росіяни вдарили по вокзалу в Херсоні, де було 140 людей: є поранені та загиблийРусский

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