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  • У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників

У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників

Сьогодні 09:26
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Працівники поліції та ДСНС поранень не отримали.

Новости Днепра про У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників

22 квітня окупанти завдавали ударів з важкої артилерії та цілили fpv-дронами по Нікополю, Марганецькій та Мирівській територіальній громаді.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено комунальне підприємство, службові автомобілі поліції та рятувальників, легкові цивільні автомобілі, приватні будинки, 5-поверховий житловий будинок, вибито вікна в будівлі навчального закладу, перебито газогін.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Крім того, російські військові вночі завдали ударів по цивільній інфраструктурі у селі в Червоногригорівській громаді.

Робота на місцях влучань триває. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів російських окупантів, – повідомили у поліції.

Новости Днепра про У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників

Новости Днепра про У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників

Новости Днепра про У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників

Новости Днепра про У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників

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Новости Днепра про У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайниківУкраїнська

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