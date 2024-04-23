У Нікополі ворог прицільно обстріляв автомобілі поліцейських та надзвичайників

22 квітня окупанти завдавали ударів з важкої артилерії та цілили fpv-дронами по Нікополю, Марганецькій та Мирівській територіальній громаді.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено комунальне підприємство, службові автомобілі поліції та рятувальників, легкові цивільні автомобілі, приватні будинки, 5-поверховий житловий будинок, вибито вікна в будівлі навчального закладу, перебито газогін.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Крім того, російські військові вночі завдали ударів по цивільній інфраструктурі у селі в Червоногригорівській громаді.
Робота на місцях влучань триває. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів російських окупантів, – повідомили у поліції.
Читайте також:
Автор:
Судитимуть 14 учасників наркоугруповання, до складу якого увійшли й правоохоронці.
Важлива інформація!
Спортсменка з Дніпра Рафаель Казбекова виборола «бронзу» на молодіжному Кубку…
У Дніпропетровській області будівельник обікрав квартиру свого клієнта.