На Херсонщині у воді знайшли холерну та кишкову палички, – Держекоінспекція

Ризик виникнення захворювань є, але наразі все в нормі.

Про це повідомив начальник відділу держнагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко на брифінгу.

«На зараз перша загроза — це забруднення води, яке відбулося за рахунок тих паливо-мастильних матеріалів і ядерних хімікатів, які потрапили у воду, і все це пішло в Чорне море», — сказав він.

За його словами, фахівці детально моніторять ситуацію на Херсонщині, яка була затоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС. Під час перевірки деяких зразків, у воді знайшли холерну і кишкову паличку.

У штабі, який займається ліквідацією наслідків підриву ГЕС, наголосили, що наразі спалаху інфекційних хвороб немає. Фахівці перевіряють стан питної води у водопроводах, свердловинах та криницях, але наразі все під контролем та значних відхилень немає.

Проте воду з криниць, які зараз опинилися затопленими, можна буде пити тільки після того, як їх прочистять. Місцевих закликають пити тільки бутильовану воду, щоб мінімізувати ризик зараження небезпечними інфекційними хворобами.

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