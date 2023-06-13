На Херсонщині у воді знайшли холерну та кишкову палички, – Держекоінспекція

Про це повідомив начальник відділу держнагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко на брифінгу.
«На зараз перша загроза — це забруднення води, яке відбулося за рахунок тих паливо-мастильних матеріалів і ядерних хімікатів, які потрапили у воду, і все це пішло в Чорне море», — сказав він.
За його словами, фахівці детально моніторять ситуацію на Херсонщині, яка була затоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС. Під час перевірки деяких зразків, у воді знайшли холерну і кишкову паличку.
У штабі, який займається ліквідацією наслідків підриву ГЕС, наголосили, що наразі спалаху інфекційних хвороб немає. Фахівці перевіряють стан питної води у водопроводах, свердловинах та криницях, але наразі все під контролем та значних відхилень немає.
Проте воду з криниць, які зараз опинилися затопленими, можна буде пити тільки після того, як їх прочистять. Місцевих закликають пити тільки бутильовану воду, щоб мінімізувати ризик зараження небезпечними інфекційними хворобами.
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