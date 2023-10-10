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  • В колодцах с питьевой водой на Днепропетровщине обнаружили опасные нитраты

В колодцах с питьевой водой на Днепропетровщине обнаружили опасные нитраты

Сегодня 16:44
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В Днепропетровской области промониторили качество воды в индивидуальных и общественных колодцах.

Новости Днепра про В колодцах с питьевой водой на Днепропетровщине обнаружили опасные нитраты

Об этом говорится на сайте областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Из 84 исследованных проб воды, отобранных в колодцах на Днепропетровщине, 5 оказались не отвечают санитарно-химическим нормам по показателям наличия нитратов. Кроме этого, из 71 пробы на микробиологические показатели нестандартными оказались 30.

Что же касается индивидуальных колодцев, то специалисты отобрали 54 пробы. У 10 из них обнаружили нитраты. Из 45 проб на микробиологические показатели 22 оказались нестандартными.

Где зарегистрировали аномалии

Отклонения от нормы по показателю нитратов в воде нашли:

  • в подземных источниках общественных колодцев – в Желтых Водах и Верхнеднепровском районе
  • в подземных источниках индивидуальных колодцев — в Днепре, Кривом Роге, Желтых Водах и Каменском.

Чем грозит превышение нормы нитратов в воде

Значительное содержание нитратов в воде (более 50 мг/куб. дм.) может привести к водно-нитратной метгемоглобинемии. То есть неинфекционному заболеванию, которое проявляется у детей до 3-х лет, ведь у них наблюдается несовершенство ферментных систем.

Нитратная интоксикация может привести к ухудшению кровообращения, а именно проблемам к транспортировке кислорода, что приведет к кислородному голоданию. Под угрозой, прежде всего, маленькие дети.

Специалисты советуют не пить воду из подземных источников и запрещают готовить из нее еду для детей до 3-х лет. Взрослым также советуют не использовать воду из колодцев, содержание нитратов в которой превышает нормативы.

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