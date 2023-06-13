Детей связывали простынями и пытали: в интернате на Днепропетровщине обнаружили вопиющие нарушения

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмана, недавно правозащитники проверили Днепропетровский детский дом-интернат и обнаружили вопиющие нарушения.
К примеру, во время визита мониторинговой группы один из воспитанников лежал со связанными руками. Как пояснила администрация заведения, у мальчика случился нервный приступ, поэтому сотрудники решили зафиксировать ребенка, чтобы он успокоился. Однако в медицинской карте не было записей об осмотре подопечного врачами.
Были обнаружены другие случаи применения к подопечным и воспитанникам физического ограничения. И это без наличия правовых оснований. При этом для фиксации детей нередко используются несертифицированные средства – элементы одежды и простыни, – рассказали в Офисе омбудсмана.
Вероятно, сотрудники пытали и издевались над подопечными. Во время проверки, в докладных записях персонала, нашли информацию о том, что дети постоянно травмировались падая с кроватей или наносили себе вред. Однако администрация не предоставила подтверждения об осмотре травмированных врачами.
Среди других нарушений:
Дмитрий Лубинец отметил, что обратился в полицию и Днепропетровскую ОВА, чтобы те отреагировали на нарушения, которые зафиксировали в интернате.
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