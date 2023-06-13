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  • Детей связывали простынями и пытали: в интернате на Днепропетровщине обнаружили вопиющие нарушения

Детей связывали простынями и пытали: в интернате на Днепропетровщине обнаружили вопиющие нарушения

Сегодня 12:39
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Детей могли пытать.

Новости Днепра про Детей связывали простынями и пытали: в интернате на Днепропетровщине обнаружили вопиющие нарушения

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмана, недавно правозащитники проверили Днепропетровский детский дом-интернат и обнаружили вопиющие нарушения.

К примеру, во время визита мониторинговой группы один из воспитанников лежал со связанными руками. Как пояснила администрация заведения, у мальчика случился нервный приступ, поэтому сотрудники решили зафиксировать ребенка, чтобы он успокоился. Однако в медицинской карте не было записей об осмотре подопечного врачами.

Были обнаружены другие случаи применения к подопечным и воспитанникам физического ограничения. И это без наличия правовых оснований. При этом для фиксации детей нередко используются несертифицированные средства – элементы одежды и простыни, – рассказали в Офисе омбудсмана.

Вероятно, сотрудники пытали и издевались над подопечными. Во время проверки, в докладных записях персонала, нашли информацию о том, что дети постоянно травмировались падая с кроватей или наносили себе вред. Однако администрация не предоставила подтверждения об осмотре травмированных врачами.

Среди других нарушений:

  • некоторые подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, имели загрязненную постель, изношенную одежду;
  • для транспортировки детей и лиц с инвалидностью используется лифт, непригодный к эксплуатации;
  • не хватает персонала;
  • нет самого простого укрытия: во время «воздушной тревоги» дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.
  • некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте;
  • несоответствие минимальным нормам площади на ребенка в отдельных комнатах, что нарушает их право на конфиденциальность.
  • тараканы в пищеблоке.

Дмитрий Лубинец отметил, что обратился в полицию и Днепропетровскую ОВА, чтобы те отреагировали на нарушения, которые зафиксировали в интернате.

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Новости Днепра про Детей связывали простынями и пытали: в интернате на Днепропетровщине обнаружили вопиющие нарушенияУкраїнська Новости Днепра про Детей связывали простынями и пытали: в интернате на Днепропетровщине обнаружили вопиющие нарушенияРусский

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