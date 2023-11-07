В Кривом Роге скрывался перевозчик, работавший на оккупационные власти и плативший налоги РФ

Разоблачили перевозчика, работавшего на оккупантов, а после деоккупации Херсона бежал в Кривой Рог.

Мужчину разоблачили сотрудники СБУ, сообщили в силовом ведомстве.

Как установили силовики, во время оккупации Херсона мужчина официально работал перевозчиком и организовал междугородние перевозки. Для этого глава местного автопредприятия «зарегистрировал» компанию в местной администрации.

Соответственно он систематически отчислял в бюджет РФ налоги и сборы.

После освобождения Херсона предатель как переселенец бежал в Кривой Рог. Он хотел не только избежать правосудия, но и открыть там новое предприятие.

Однако правоохранители сорвали его «планы». Мужчину задержали и сообщили о подозрении.

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