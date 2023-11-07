В Кривом Роге скрывался перевозчик, работавший на оккупационные власти и плативший налоги РФ

Мужчину разоблачили сотрудники СБУ, сообщили в силовом ведомстве.
Как установили силовики, во время оккупации Херсона мужчина официально работал перевозчиком и организовал междугородние перевозки. Для этого глава местного автопредприятия «зарегистрировал» компанию в местной администрации.
Соответственно он систематически отчислял в бюджет РФ налоги и сборы.
После освобождения Херсона предатель как переселенец бежал в Кривой Рог. Он хотел не только избежать правосудия, но и открыть там новое предприятие.
Однако правоохранители сорвали его «планы». Мужчину задержали и сообщили о подозрении.
Читайте также:
Автор:
В каком состоянии пострадавший – неизвестно.
В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная…
Сегодня, 7 ноября, днепровскому троллейбусному движению исполнилось 76 лет.
Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В каком состоянии пострадавший – неизвестно.
Личность погибшего установили.
В центре Днепра возле одного из азиатских ресторанов появилась необычная инсталляция: дерево, украшенное алыми лентами.
Сегодня, 7 ноября, днепровскому троллейбусному движению исполнилось 76 лет.
В социальной сети жители Днепра вспомнили о самом популярном фотосалоне города. Назывался он «Силуэт» и находился на центральном проспекте города.
В Павлограде зафиксировали случай заболевания Гепатитом А.
Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Певица столкнулась с волной хейта.
Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу шкафа не спешите их выкидывать. На том, что собирали или чем игрались десятки лет назад можно заработать. Сумма зависит от состояния игрушки, ее возраста и популярности в былое время.
Скандал с Ириной Фарион не утихает.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!