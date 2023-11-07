У Кривому Розі ховався перевізник, який працював на окупаційну владу та платив податки РФ

Чоловіка викрили співробітники СБУ, повідомили у силовому відомстві.
Як встановили силовики, під час окупації Херсонщини чоловік офіційно працював перевізником та організував міжміські перевезення. Для цього очільник місцевого автопідприємства “зареєстрував” компанію в місцевій так званій адміністрації.
Відповідно він систематично відрахував до бюджету РФ податки і збори.
Після визволення Херсона, зрадник як переселенець втік до Кривого Рогу. Він хотів не тільки уникнути правосуддя, а й відкрити там нове підприємство.
Однак, правоохоронці зірвали його “плани”. Чоловіка затримали та повідомили про підозру.
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