У Кривому Розі ховався перевізник, який працював на окупаційну владу та платив податки РФ

Викрили перевізника, який працював на окупантів, а після деокупації Херсона втік до Кривого Рогу.

Чоловіка викрили співробітники СБУ, повідомили у силовому відомстві.

Як встановили силовики, під час окупації Херсонщини чоловік офіційно працював перевізником та організував міжміські перевезення. Для цього очільник місцевого автопідприємства “зареєстрував” компанію в місцевій так званій адміністрації.

Відповідно він систематично відрахував до бюджету РФ податки і збори.

Після визволення Херсона, зрадник як переселенець втік до Кривого Рогу. Він хотів не тільки уникнути правосуддя, а й відкрити там нове підприємство.

Однак, правоохоронці зірвали його “плани”. Чоловіка затримали та повідомили про підозру.

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