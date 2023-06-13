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В Днепре на Антоновича столкнулись маршрутка и трамвай

Сегодня 13:10
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Будьте осторожны за рулем!

Новости Днепра про В Днепре на Антоновича столкнулись маршрутка и трамвай

Сегодня, 13 июня, в Днепре на улице Владимира Антоновича произошла авария.

Там столкнулись маршрутка и трамвай.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

По предварительной информации, никто не пострадал.

На место происшествия ожидается приезд правоохранителей.

Движение трамваев может быть временно затруднено – учитывайте эту информацию!

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