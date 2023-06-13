В Днепре на Антоновича столкнулись маршрутка и трамвай

Движение трамваев может быть временно затруднено – учитывайте эту информацию!

Сегодня, 13 июня, в Днепре на улице Владимира Антоновича произошла авария.

После окончания Второй мировой войны многие улицы и здания Днепра…

ТОП-7 нереализованных проектов Днепра: два вокзала на проспекте, сквер вместо театра и площадь Искусств (ФОТО) После окончания Второй мировой войны многие улицы и здания Днепра полностью изменили свой облик. Более того, архитекторы того времени хотели полностью изменить облик центра города и сделать его городом площадей. Планировалось, что их будет семь. Но большую часть задумок реализовать… просмотров

Днепряне завоевали «золото» и «серебро» международного турнира по вольной борьбе В Италии прошел международный турнир по вольной борьбе, в котором удачно выступили братья Мурази и Давид Мчедлидзе. 0 просмотров

Почти полтысячи окупантов: Генштаб о потерях России в Украине за сутки Потери России в войне в Украине на утро вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет. просмотров

Отключение света и воды в Днепре 13 июня: адреса Коммунальные службы Днепра информируют о ситуации с водоснабжением и отключением электроэнергии по состоянию на утро 13 июня. просмотров