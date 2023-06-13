В Днепре на Антоновича столкнулись маршрутка и трамвай

Сегодня, 13 июня, в Днепре на улице Владимира Антоновича произошла авария.
Там столкнулись маршрутка и трамвай.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
По предварительной информации, никто не пострадал.
На место происшествия ожидается приезд правоохранителей.
Движение трамваев может быть временно затруднено – учитывайте эту информацию!
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