Человека, которого искали в Кривом Роге под завалами, нашли мертвым: спасательная операция завершена

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Поисково-спасательная операция завершена.
Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. За эту страшную ночь враг убил в городе 11 мирных. Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций, – написал Сергей Лысак.
Напомним, рано утром в Кривом Роге раздались взрывы. Оккупанты ударили ракетами в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города. Попали в жилую пятиэтажку. Там загорелись квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. Также россияне попали в частное и автомобильное предприятия, повреждения есть и в спасательном подразделении.
28 человек получили ранения, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.
Напомним, ранее мы писали, что Лукашук показал, как выглядит дом в Кривом Роге после ракетного удара.
Читайте также:
Автор:
13 июня по Кривому Рогу ударили ракетами.
Рано утром в Кривом Роге раздались взрывы.
Россия – страна-террорист.
13 июня россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге.
Этим летом на пляжах Днепра купание запрещено в связи с военными действиями в стране. Окунуться в прохладную воду можно в карьерах, неподалеку от города. У каждого из них есть свои преимущества: прохладная вода, белый песок, возможность удить рыбу или нырять…
Сегодня, 13 июня, в Днепре десятки домов остались без воды.
13 июня по Кривому Рогу ударили ракетами.
Осу, занесенную в Красную книгу, заметили в Днепре.
Рано утром в Кривом Роге раздались взрывы.
Будьте осторожны за рулем!
После окончания Второй мировой войны многие улицы и здания Днепра полностью изменили свой облик. Более того, архитекторы того времени хотели полностью изменить облик центра города и сделать его городом площадей. Планировалось, что их будет семь. Но большую часть задумок реализовать…
Детей могли пытать.
Россия – страна-террорист.
Будьте осторожны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!