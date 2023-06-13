Человека, которого искали в Кривом Роге под завалами, нашли мертвым: спасательная операция завершена

К сожалению, количество погибших в результате удара по Кривому Рогу возросло до одиннадцати.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Поисково-спасательная операция завершена.

Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. За эту страшную ночь враг убил в городе 11 мирных. Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций, – написал Сергей Лысак.

Напомним, рано утром в Кривом Роге раздались взрывы. Оккупанты ударили ракетами в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города. Попали в жилую пятиэтажку. Там загорелись квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. Также россияне попали в частное и автомобильное предприятия, повреждения есть и в спасательном подразделении.

28 человек получили ранения, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашук показал, как выглядит дом в Кривом Роге после ракетного удара.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: