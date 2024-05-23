На фронте погибли уроженцы Днепропетровщины: Игорь Бражник и Андрей Шпильовой

Во время боевых действий на фронте из-за российской агрессии погибли Герои из Днепропетровщины.

Андрей Шпилевой погиб 4 мая вблизи Урожайного Донецкой области. Об этом сообщили на странице «АрселоМиттал Кривой Рог».

«Только хорошее можно сказать о нашем Андрее. Он имел самый высокий 6 разряд в своей профессии, а это говорит о его профессионализме и опыте. В последнее время ему доверяли сборку мельниц и спиралей классификаторов. Это непросто. Но за его работу всегда было спокойно – выполнит своевременно и качественно. Из бригады №2, в которой работал Андрей, практически все уже служат в рядах ВСУ. Андрей тоже ушел на фронт одним из первых. К сожалению, мы потеряли его. Это ощутимая потеря для всей фабрики. Мы потеряли опытного коллегу, прекрасного человека и храброго защитника», – рассказывает заместитель начальника РЗФ-1 Евгений Высоцкий.

Игорь Бражник погиб 15 мая в Луганской области от ранений, полученных в результате вражеского артобстрела. Об этом доложил городской голова Каменского Андрей Билоусов. Мужчина встал на защиту Украины в апреле 2022 года. У него остались жена, сын и мать. Герою было 40 лет. С ним будут прощаться сегодня, 23 мая, в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВЦУ.

Вечный почет и уважение Героям!

Ранее мы писали, что в Харьковской области во время авиаудара погиб солдат из Подгородного.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: