На фронті загинули уроженці Дніпропетровщини: Ігор Бражник та Андрій Шпильовий

Під час бойових дій на фронті через російську агресію загинули Герої з Дніпропетровщини.

Андрій Шпильовий загинув 4 травня поблизу Урожайного Донецької області. Про це повідомили на сторінці “АрселоМіттал Кривий Ріг”.

«Тільки хороше можна сказати про нашого Андрія. Він мав найвищий 6 розряд у своїй професії, а це говорить про його професіоналізм та досвід. Останнім часом йому довіряли зборку млинів та спіралей класифікаторів. Це непросто. Але за його роботу завжди було спокійно – виконає вчасно та якісно. З бригади № 2, в якій працював Андрій, практично всі вже служать у лавах ЗСУ. Андрій теж пішов на фронт одним з перших. На жаль, ми втратили його. Це відчутна втрата для всієї фабрики. Ми втратили досвідченого колегу, прекрасну людину та хороброго захисника», – розповідає заступник начальника РЗФ-1 Євген Висоцький.

Ігор Бражник загинув 15 травня на Луганщині від поранень, отриманих внаслідок ворожого артобстріл. Про це доповів міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. Чоловік став на захист України у квітні 2022 року. У нього залишилися дружина, син та мати. Герою було 40 років. З ним прощатимуться сьогодні, 23 травня, в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ.

Вічна шана та повага Героям!

Раніше ми писали, що на Харківщині під час авіаудару загинув солдат з Підгородного.

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