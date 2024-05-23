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  • На фронті загинули уроженці Дніпропетровщини: Ігор Бражник та Андрій Шпильовий

На фронті загинули уроженці Дніпропетровщини: Ігор Бражник та Андрій Шпильовий

Сьогодні 09:37
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Під час бойових дій на фронті через російську агресію загинули Герої з Дніпропетровщини.

Новости Днепра про На фронті загинули уроженці Дніпропетровщини: Ігор Бражник та Андрій Шпильовий

Андрій Шпильовий загинув 4 травня поблизу Урожайного Донецької області. Про це повідомили на сторінці “АрселоМіттал Кривий Ріг”. 

«Тільки хороше можна сказати про нашого Андрія. Він мав найвищий 6 розряд у своїй професії, а це говорить про його професіоналізм та досвід. Останнім часом йому довіряли зборку млинів та спіралей класифікаторів. Це непросто. Але за його роботу завжди було спокійно – виконає вчасно та якісно. З бригади № 2, в якій працював Андрій, практично всі вже служать у лавах ЗСУ. Андрій теж пішов на фронт одним з перших. На жаль, ми втратили його. Це відчутна втрата для всієї фабрики. Ми втратили досвідченого колегу, прекрасну людину та хороброго захисника», – розповідає заступник начальника РЗФ-1 Євген Висоцький.

Новости Днепра про На фронті загинули уроженці Дніпропетровщини: Ігор Бражник та Андрій Шпильовий

Ігор Бражник загинув 15 травня на Луганщині від поранень, отриманих внаслідок ворожого артобстріл. Про це доповів міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. Чоловік став на захист України у квітні 2022 року. У нього залишилися дружина, син та мати. Герою було 40 років. З ним прощатимуться сьогодні, 23 травня, в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. 

Вічна шана та повага Героям! 

Раніше ми писали, що на Харківщині під час авіаудару загинув солдат з Підгородного

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Новости Днепра про На фронті загинули уроженці Дніпропетровщини: Ігор Бражник та Андрій ШпильовийУкраїнська Новости Днепра про На фронті загинули уроженці Дніпропетровщини: Ігор Бражник та Андрій ШпильовийРусский

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