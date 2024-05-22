У Дніпрі зі штучного озера виловили тіло людини

Повідомлення про нещасний випадок на воді надійшло рятувальникам о 13:28, 22 травня. Подія сталася на штучній водоймі в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.
Приїхавши на місце інциденту, водолази-рятувальники дістали з водойми тіло чоловіка на відстані 20 метрів від берега та передали співробітникам поліції.
До робіт залучено 4 водолази-рятувальники та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України в області. Обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на об'єднаний маршрут запустять тимчасовий трамвай.
В Укренерго повідомили, як 23 травня вимикатимуть світло.
Вибух, який чули в Дніпра вдень 22 травня, стався через…
Стали відомі подробиці справи ексдепутата Дніпропетровської облради Андрія Смирнова.