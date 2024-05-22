У Дніпрі зі штучного озера виловили тіло людини

Рятувальники витягнули зі штучної водойми тіло чоловіка.

Повідомлення про нещасний випадок на воді надійшло рятувальникам о 13:28, 22 травня. Подія сталася на штучній водоймі в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

Приїхавши на місце інциденту, водолази-рятувальники дістали з водойми тіло чоловіка на відстані 20 метрів від берега та передали співробітникам поліції.

До робіт залучено 4 водолази-рятувальники та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України в області. Обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: