В июне отпраздновал 24-летие: в бою с оккупантами погиб молодой воин из Днепропетровщины

25 июня воин отпраздновал на фронте свой день рождения — ему исполнилось 24. Но война не дала Алексею возможности насладиться молодостью. Он погиб в бою с российскими оккупантами.
Алексей был бойцом штурмовой бригады «ЛЮТЬ».
Прощаться с героем будут в его родном городе 25 июля в 10:00 на ул. Новая, 4.
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