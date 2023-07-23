В июне отпраздновал 24-летие: в бою с оккупантами погиб молодой воин из Днепропетровщины

Стало известно о смерти еще одного защитника родом из Днепропетровщины. 21 июля за независимость Украины свою жизнь отдал житель Павлограда Алексей Аратовский.

25 июня воин отпраздновал на фронте свой день рождения — ему исполнилось 24. Но война не дала Алексею возможности насладиться молодостью. Он погиб в бою с российскими оккупантами.

Алексей был бойцом штурмовой бригады «ЛЮТЬ».

Прощаться с героем будут в его родном городе 25 июля в 10:00 на ул. Новая, 4.

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