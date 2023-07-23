У червні відсвяткував 24-річчя: в бою з окупантами загинув молодий воїн з Дніпропетровщини

Стало відомо про смерть ще одного захисника родом з Дніпропетровщини. 21 липня за незалежність України своє життя віддав мешканець Павлограда Олексій Аратовський.

25 червня воїн відсвяткував на фронті свій день народження – йому виповнилося 24. Але війна не дала Олексію можливості насолодитися молодістю. Він загинув у бою з російськими окупантами

Олексій був бійцем штурмової бригади “ЛЮТЬ”.

Прощатися з героєм будуть у його рідному місті 25 липня о 10:00 на вул. Нова, 4.

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