У червні відсвяткував 24-річчя: в бою з окупантами загинув молодий воїн з Дніпропетровщини - Днепр Инфо
У червні відсвяткував 24-річчя: в бою з окупантами загинув молодий воїн з Дніпропетровщини
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Сегодня 19:40

Стало відомо про смерть ще одного захисника родом з Дніпропетровщини. 21 липня за незалежність України своє життя віддав мешканець Павлограда Олексій Аратовський.

Новости Днепра про У червні відсвяткував 24-річчя: в бою з окупантами загинув молодий воїн з Дніпропетровщини

25 червня воїн відсвяткував на фронті свій день народження – йому виповнилося 24. Але війна не дала Олексію можливості насолодитися молодістю. Він загинув у бою з російськими окупантами 

Олексій був бійцем штурмової бригади “ЛЮТЬ”.

Прощатися з героєм будуть у його рідному місті 25 липня о 10:00 на вул. Нова, 4.

Новости Днепра про У червні відсвяткував 24-річчя: в бою з окупантами загинув молодий воїн з Дніпропетровщини

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Новости Днепра про У червні відсвяткував 24-річчя: в бою з окупантами загинув молодий воїн з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про У червні відсвяткував 24-річчя: в бою з окупантами загинув молодий воїн з ДніпропетровщиниРусский

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