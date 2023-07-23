25 червня воїн відсвяткував на фронті свій день народження – йому виповнилося 24. Але війна не дала Олексію можливості насолодитися молодістю. Він загинув у бою з російськими окупантами
Олексій був бійцем штурмової бригади “ЛЮТЬ”.
Прощатися з героєм будуть у його рідному місті 25 липня о 10:00 на вул. Нова, 4.
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