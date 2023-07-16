Без сына осталась мать: в бою с оккупантами погиб 19-летний защитник из Днепропетровщины

Парень воевал на Луганщине. Бой с агрессором, который стал для нашего земляка последним, состоялся 10 июля.
О потере сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.
Он рассказал, что Захар родился 12 ноября 2003 года. В 2023-м окончил ПТУ №22, а в апреле, подписав контракт, вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и принимал участие в боевых действиях по обеспечению мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.
У погибшего осталась мать.
Героя похоронят 17 июля на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.
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