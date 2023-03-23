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На Днепропетровщине запретят промышленный вылов рыбы: подробности

Сегодня 11:58
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В Днепропетровской области начинается нерестовый запрет.

Новости Днепра про На Днепропетровщине запретят промышленный вылов рыбы: подробности

Так, с 1 апреля 2023 года в Днепропетровской области из-за нерестового сезона промышленный вылов любых водных биоресурсов будет запрещен.

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.

Отмечается, что продолжительность запрета отличается в зависимости от водоема.

Так, в Каменском и других водохранилищах он продлится с 1 апреля по 9 июня, в Днепровском водохранилище – с 5 апреля по 18 июня, в Каховском водохранилище – с 10 апреля по 18 июня, на всех реках и их корневых водах (руслах рек со всеми действующими рукавами, заливами, затонами) в пределах Днепропетровской области – с 1 апреля по 20 мая, а в придаточных водоемах – с 1 апреля до 30 июня.

Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается исключительно любительское рыболовство крючковыми орудиями (добыча) отлова с количеством крючков не более двух на человека или спиннингом с одной искусственной приманкой. Рыбачить можно с берега за пределами нерестилищ. Запрещается осуществление любого другого способа отлова, в частности, с превышением разрешенной суточной нормы отлова – 3 килограмма и 1 штука, – говорится в сообщении.

Отметим, нарушение правил рыболовства карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности.

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