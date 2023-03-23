На Дніпропетровщині заборонять промисловий вилов риби: подробиці

На Дніпропетровщині розпочинається нерестова заборона.

Так, з 1 квітня 2023 року в Дніпропетровській області через нерестовий сезон промисловий вилов будь-яких водних біоресурсів буде заборонений.

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Зазначається, що тривалість заборони відрізняється залежно від водойми. Так, у Кам’янському та інших водосховищах вона триватиме з 1 квітня до 9 червня, у Дніпровському водосховищі – з 5 квітня до 18 червня, у Каховському водосховищі – з 10 квітня до 18 червня, на всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами) в межах Дніпропетровської області – з 1 квітня до 20 травня, а у придаткових водоймах – з 1 квітня до 30 червня.

Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями (добування) вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ. Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, зокрема, з перевищенням дозволеної добової норми вилову – 3 кілограми та 1 штука, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності.

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