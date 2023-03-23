Еще один город на Днепропетровщине завершает отопительный сезон

Это решение связано с повышением среднесуточной температуры воздуха.
Сегодня еще один город на Днепропетровщине «выключает» тепло – Кривой Рог.
Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Он отметил, что температура позволяет это сделать.
Слава Богу и ВСУ, зиму пережили. Благодаря коммунальщикам, энергетикам и слаженной работе больших проблем в жизнеобеспечении города не было. Те отключения, которые были – можно назвать дискомфортом. Но никто не замерз, не пил воды из реки и не рыл уличных туалетов. На объектах жизнеобеспечения города установлено более 1000 генераторов. Сегодня заканчивается отопительный сезон, потому что температура позволяет. В Днепре и Каменском также окончено. Да, раньше обычного, но и счета за коммуналку станут меньше. Но важнее рациональное использование энергоносителей для государства, – написал Вилкул.
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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога.
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