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Еще один город на Днепропетровщине завершает отопительный сезон

Сегодня 10:09
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В среду, 22 марта, в Днепре завершили отопительный сезон.

Новости Днепра про Еще один город на Днепропетровщине завершает отопительный сезон

Это решение связано с повышением среднесуточной температуры воздуха.

Сегодня еще один город на Днепропетровщине «выключает» тепло – Кривой Рог.

Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Он отметил, что температура позволяет это сделать.

Слава Богу и ВСУ, зиму пережили. Благодаря коммунальщикам, энергетикам и слаженной работе больших проблем в жизнеобеспечении города не было. Те отключения, которые были – можно назвать дискомфортом. Но никто не замерз, не пил воды из реки и не рыл уличных туалетов. На объектах жизнеобеспечения города установлено более 1000 генераторов. Сегодня заканчивается отопительный сезон, потому что температура позволяет. В Днепре и Каменском также окончено. Да, раньше обычного, но и счета за коммуналку станут меньше. Но важнее рациональное использование энергоносителей для государства, – написал Вилкул.

Новости Днепра про Еще один город на Днепропетровщине завершает отопительный сезон

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