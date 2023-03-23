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В Днепре запустили дополнительные рейсы маршруток, которые едут на кладбище

Сегодня 10:57
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В Днепре запустили специальные маршрутки к кладбищам города.

Новости Днепра про В Днепре запустили дополнительные рейсы маршруток, которые едут на кладбище

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.

Теперь жителям Днепра, которые хотят почтить память своих родных, будет легче добраться до кладбищ города. Специальные рейсы будут курсировать каждую субботу и воскресенье.

Начиная с субботы 25 марта в Днепре будут курсировать специальные дополнительные рейсы общественного транспорта в кладбища города. Предварительно они будут ездить только до конца поминальных дней.

Краснопольское кладбище:

Маршрут №55 будет выполнять перевозки каждую субботу и воскресенье.
График отправки с остановки «ул. Криворожская «ВО ПМЗ» (центральная проходная): 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
Выезд из Краснопольского кладбища: 12:00, 13:00, 14:00.

Сурско-Литовское кладбище:

Маршрут №136 будет выполнять перевозки каждую субботу и воскресенье.
График отправки с остановки «просп. Б. Хмельницкого (ГНПЦ): 9:00, 10:00, 12:00.
Последний выезд из Сурско-Литовского кладбища – в 14:00.

Новогренское кладбище:

Маршрут №21 будет выполнять перевозку каждую субботу.
Отправление с пл. Успенской – в 8:00.
Выезд из Новоигренского кладбища – в 11:00.

Напомним, ранее в Днепре запустили бесплатную маршрутку. Кроме того, в городе начали курсировать новые коммунальные автобусы, график движения которых мы публиковали здесь. Мы также рассказывали, как выглядела первая маршрутка и чем занималась биржа перевозчиков.

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