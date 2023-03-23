Вспыхнула на ходу: в Днепре дотла сгорела «Волга» (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
По данным спасателей, около шести часов утра, на улице Моторной Амур-Нижнеднепровского района загорелась легковушка. Вызов к ГСЧС поступил в 6:28.
Приехав на место происшествия, чрезвычайники выяснили, что посреди дороги во время движения загорелась «Волга». Через полчаса авто удалось потушить. К счастью, травмированных или погибших в результате пожара нет.
«Волгу», сгоревшую дотла, тушили 6 спасателей. От автомобиля остался только обгоревший каркас.
Напомним, вчера вечером в Днепровском районе вылетел в кювет и загорелась легковушка. Водитель и пассажиры смогли самостоятельно выбраться из машины до приезда спасателей.
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