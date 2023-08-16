На Днепропетровщине заметили редкое лекарственное растение: улучшает аппетит и заживляет раны (ФОТО)

На Днепропетровщине недавно заметили редкое лекарственное растение – Истод сибирский.
Находкой в ФБ поделилась биолог Светлана Кияк.
Истод сибирский (Polygala sibirica) – это многолетнее травянистое лекарственное растение семейства Истодовые.
Это растение можно найти на каменистых склонах, известняковых почвах.
Истод сибирский известен как хорошее отхаркивающее средство, часто используется при острых и хронических болезнях дыхательных путей. Кроме этого, растение успешно применяют от воспаления мочевого пузыря, поносов, как ранозаживляющее средство и препарат для улучшения аппетита.
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