На Днепропетровщине заметили редкое лекарственное растение: улучшает аппетит и заживляет раны (ФОТО)

Растет такое растение на глинистых и каменистых склонах.

На Днепропетровщине недавно заметили редкое лекарственное растение – Истод сибирский.

Находкой в ФБ поделилась биолог Светлана Кияк.

Истод сибирский (Polygala sibirica) – это многолетнее травянистое лекарственное растение семейства Истодовые.

Это растение можно найти на каменистых склонах, известняковых почвах.

Истод сибирский известен как хорошее отхаркивающее средство, часто используется при острых и хронических болезнях дыхательных путей. Кроме этого, растение успешно применяют от воспаления мочевого пузыря, поносов, как ранозаживляющее средство и препарат для улучшения аппетита.

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