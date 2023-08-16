На Дніпропетровщині помітили рідкісну лікарську рослину: покращує апетит та загоює рани (ФОТО)

На Дніпропетровщині нещодавно помітили рідкісну лікарську рослину – Китятки сибірські.
Знахідкою у ФБ поділилася біолог Світлана Кияк.
Китятки сибірські (Polygala sibirica, сибірська сенега) – це багаторічна трав’яниста лікарська рослина, яка належить до родини китяткових.
Цю рослину можна знайти на кам’янистих схилах, вапнякових ґрунтах, глинистих або крейдяних відслоненнях Лісостепу.
Китятки сибірські відомі як хороший відхаркувальний засіб, що часто використовується при гострих і хронічних хворобах дихальних шляхів. Крім цього, рослину успішно застосовують від запалення сечового міхура, проносів, як ранозагоювальний засіб та препарат для покращення апетиту.
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