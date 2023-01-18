На Днепропетровщине задержан мужчина, ограбивший 8-летнего мальчика

Преступнику грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Преступление произошло 4 января, около 12 часов, на улице Покрова. Когда мальчик со своим товарищем играли вблизи дома, грабитель заметил колонку и телефон. Он забрал вещи и быстро скрылся.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель. У грабителя изъяли вещи и вернули ребенку.

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