Пятеро детей стали сиротами: в полиции рассказали о последствиях ракетного удара в Днепре

В 13 часов 17 января официально закончилась спасательно-розыскная операция на месте попадания российской ракеты в Днепре. По данным Нацполиции, всего с заявлениями к ним обратилось 487 потерпевших.
По состоянию на 13:30:
39 человек спасены, из них 6 детей
44 человека погибли, из которых 5 детей
79 человек травмированы, среди них 16 детей
15 тел погибших до сих пор не идентифицированы. Без вести пропавшими остаются 20 человек, из которых 4 – дети.
Пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунствами оформляют родственники. Два ребенка сейчас под опекой государства, поскольку у них нет близких, которые могли бы забрать их под свою опеку.
В полиции Днепропетровской области продолжают работать антимародерные группы. Обеспечена охрана подъездов для недопущения краж имущества из заброшенных квартир.
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