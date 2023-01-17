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  • Пятеро детей стали сиротами: в полиции рассказали о последствиях ракетного удара в Днепре

Пятеро детей стали сиротами: в полиции рассказали о последствиях ракетного удара в Днепре

Сегодня 15:53
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В Нацполиции сообщили информацию о последствиях ракетного удара по многоэтажке.

Новости Днепра про Пятеро детей стали сиротами: в полиции рассказали о последствиях ракетного удара в Днепре

В 13 часов 17 января официально закончилась спасательно-розыскная операция на месте попадания российской ракеты в Днепре. По данным Нацполиции, всего с заявлениями к ним обратилось 487 потерпевших.

По состоянию на 13:30:

39 человек спасены, из них 6 детей
44 человека погибли, из которых 5 детей
79 человек травмированы, среди них 16 детей

15 тел погибших до сих пор не идентифицированы. Без вести пропавшими остаются 20 человек, из которых 4 – дети.

Пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунствами оформляют родственники. Два ребенка сейчас под опекой государства, поскольку у них нет близких, которые могли бы забрать их под свою опеку.

В полиции Днепропетровской области продолжают работать антимародерные группы. Обеспечена охрана подъездов для недопущения краж имущества из заброшенных квартир.

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