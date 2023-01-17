Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

Сегодня завершился разбор завалов разрушенного ракетой дома на Победе в Днепре. Спасательная операция продолжалась почти 70 часов.

В результате вражеской атаки погибло 44 человека, из них 5 детей. Спасено 39 человек, включая 6 детей, травмы получили 79 человек, из них 16 детей. Судьба еще около 20 человек остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. Также не удалось идентифицировать 15 человек, чьи тела были найдены.

Журналисты dnepr.info побывали на жилмассиве и увидели, как сейчас выглядит разрушенный дом и не только.

Дорога, ведущая к дому на набережной перекрыта, передвигаться можно только пешком.

В начале дома, куда попала ракета в некоторых квартирах балкон затянут пленкой.

Непосредственно рядом с разрушенными подъездами стоит техника спасателей, напротив дома – волонтеры сортируют одежду, гуманитарную помощь, готовят чаи и бутерброды и раздают дежурящим на месте спасателям и полицейским.

Обычные горожане несут вещи для пострадавших, а также подходят к остановке, что находилась напротив дома. Тут создана своего рода «скамейка памяти», сюда несут цветы и игрушки.

Подход к дому огражден сигнальной лентой.

Работает техника, убирает последние этажи здания, которые менее всего пострадали от взрыва, но которые могут упасть в любой момент.

С другой стороны дома люди заклеивают окна пленкой.

Жители подъездов, которые находились рядом с разрушенными также заклеили окна пленкой, некоторые – прикрыли фанерой.

Коммунальщики продолжали убирать территорию.

Вещи, которые принадлежали жильцам разрушенных подъездов можно было найти в нескольких десятках метров от дома.

По данным местной власти, от попадания ракеты в дом пострадало в целом более 230 квартир.

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