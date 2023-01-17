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Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

Сегодня 16:14
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Сегодня завершился разбор завалов разрушенного ракетой дома на Победе в Днепре. Спасательная операция продолжалась почти 70 часов.
Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

В результате вражеской атаки погибло 44 человека, из них 5 детей. Спасено 39 человек, включая 6 детей, травмы получили 79 человек, из них 16 детей. Судьба еще около 20 человек остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. Также не удалось идентифицировать 15 человек, чьи тела были найдены.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

Журналисты dnepr.info побывали на жилмассиве и увидели, как сейчас выглядит разрушенный дом и не только.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

Дорога, ведущая к дому на набережной перекрыта, передвигаться можно только пешком.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

В начале дома, куда попала ракета в некоторых квартирах балкон затянут пленкой.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

Непосредственно рядом с разрушенными подъездами стоит техника спасателей, напротив дома – волонтеры сортируют одежду, гуманитарную помощь, готовят чаи и бутерброды и раздают дежурящим на месте спасателям и полицейским.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

Обычные горожане несут вещи для пострадавших, а также подходят к остановке, что находилась напротив дома. Тут создана своего рода «скамейка памяти», сюда несут цветы и игрушки.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

Подход к дому огражден сигнальной лентой.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

Работает техника, убирает последние этажи здания, которые менее всего пострадали от взрыва, но которые могут упасть в любой момент.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

С другой стороны дома люди заклеивают окна пленкой.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

Жители подъездов, которые находились рядом с разрушенными также заклеили окна пленкой, некоторые – прикрыли фанерой.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

Коммунальщики продолжали убирать территорию.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

Вещи, которые принадлежали жильцам разрушенных подъездов можно было найти в нескольких десятках метров от дома.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

По данным местной власти, от попадания ракеты в дом пострадало в целом более 230 квартир.

Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)Українська Новости Днепра про Завалы разобрали: как сейчас выглядит место трагедии на Победе (ФОТО)Русский

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