Дом, квартира или авто пострадали от ракетной атаки: как получить компенсацию (ИНСТРУКЦИЯ)

Когда происходит чрезвычайная ситуация, то пострадавший человек часто не знает, что делать в первую очередь, потому что находится в состоянии шока. Журналисты dnepr.info узнали, что нужно делать, если имущество пострадало в результате ракетных ударов или обстрелов вражескими снарядами и составили инструкцию с алгоритмом действий.

Если имущество пострадало в результате ракетного удара или обстрела первое, что нужно сделать – это узнать нужна ли кому-то помощь и вызвать скорую, полицию и спасателей. Второе, что можно и нужно сделать – это самостоятельно зафиксировать повреждение, если есть такая возможность. Для этого нужно сделать фото и видео дома, квартиры или машины с разных ракурсов. Кадров должно быть много, сами они должны быть четкими, чтобы хорошо было видно повреждение. Затем следует составить акт с описанием повреждений и получить от свидетелей письменные объяснения с описанием обстоятельств происшествия.

К паспорту и другим важным бумагам, находящимся в «тревожном чемоданчике», нужно добавить договор о купле-продаже недвижимости или договор дарения, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, о праве на наследство и квитанции на технику и вещи, которые были куплены в дом или договор о покупке авто.

Подавать заявление на обследование поврежденного имущества и выплату денежной компенсации следует в орган местного самоуправления или военно-гражданской администрации.

Найти форму для заявления можно здесь.

В заявлении нужно указать обстоятельства происшествия, место регистрации, номер телефона, серию и номер паспорта и ИНН. К этому документу нужно добавить: копию паспорта, ИНН, бумаги, подтверждающие право собственности на помещение или как альтернативный вариант – выписку из реестра недвижимого имущества, который можно получить онлайн. Также вместо паспорта можно добавить еДокумент из приложения «Дія». А также акт комиссии по обследованию поврежденных зданий и сооружений, если он был составлен представителями власти сразу после попадания.

Материальная помощь выделяется из местного бюджета и для каждого она рассчитывается индивидуально в зависимости от объема нанесенных убытков.

Также можно зафиксировать повреждения в приложении «Дія» и заполнить форму. В разделе «Услуги» выберите пункт «Поврежденное имущество» и заполните форму.

Заодно можно подать заявление на сайте Офиса Генерального прокурора – писать сюда.

Сообщить о разрушенном имуществе можно властям Днепра по телефонам: мэрия: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12. Аварийная служба: (056) 736 10 02.

Также можно позвонить по телефону в коммунальные службы и рассказать им об обстоятельствах происшествия: КП «Комэнергосервис»: (067) 576 68 21; КП «Теплоэнерго»: (067) 440 69 01 или (056) 374 30 18; КП «Горсвет»: (067) 630 50 89; КП «Горводоканал»: (056) 719 93 83.

Для жителей Кривого Рога телефонные номера следующие: мерия (056) 499-15-20, КП «Кривбасводоканал»: (067) 659 15 75, (066) 499 15 75; АТ «Криворожгаз»: »: 104, (0 564) 626 104, (067) 62 92 104; ДТЕК «Днепровские электросети»: (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00;АТ «Криворожская теплоцентраль»: (067) 566 96 86; КПТМ «Кривойрогтеплосеть»: (067) 544 56 21, 0 800 605 187.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: