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День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП

Сегодня 14:29
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Сегодня в Украине – «День памяти киборгов», защитников, отражавших атаки врага в Донецком аэропорту в течение 2014-2015 годов. Противостояние длилось 242 дня. Оборона аэродрома стала символом несокрушимости нашего войска, а защитников терминалов сами враги называли «киборгами». Журналисты dnepr.info решили вспомнить хронологию событий.

Новости Днепра про День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП

Донецкий аэропорт был взят под охрану украинскими военными уже в марте 2014 года. В апреле оккупанты впервые попытались захватить аэродром. В конце мая враг предпринял вторую попытку захватить ДАП, но был вытеснен с занимаемых позиций. Уже с сентября 2014 года на аэродроме начались тяжелые бои. Украинские военные удерживали старый и новый терминалы аэропорта.

Новости Днепра про День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП

Именно тогда вся Украина узнала про поселок Пески – через него защитникам доставляли провизию и боеприпасы, а также ротация. В нем была развернута артиллерия огневой поддержки нашей армии.

Новости Днепра про День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП

Согласно сообщениям украинских журналистов 2014 года, впервые «киборгами» защитников ДАП назвал сепаратист, который не мог объяснить причину того, почему вооруженные боевики не могут сломить оборону аэродрома.

13 января 2015 из-за обстрелов обрушилась диспетчерская башня аэропорта, которую удерживала украинская армия. В новом терминале бои шли за разные этажи. На финальных этапах битвы наши военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи – противник.

Новости Днепра про День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП

19 января боевики взорвали часть перекрытий второго этажа нового терминала, где находились наши военные. После этого началось наступление со всех сторон, которое удалось отразить. Но уже на следующий день, 20 января 2015 года, боевики взорвали новый терминалы во второй раз. Многие украинские защитники оказались под бетонными завалами. 22 января наши военные вышли из терминала.

Новости Днепра про День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП

 

К обороне аэропорта в разное время были привлечены воины из 72 ОМБр, добровольцы из ДУК, батальона «Днепр-1», «ОУН», бойцы 93 механизированной бригады, 95-й и 79-й аэромобильных бригад, 90-го отдельного аэромобильного батальона. 80 и 81-й десантно-штурмовой бригады, 74-го отдельного разведывательного батальона.

Новости Днепра про День памяти киборгов: хронология событий битвы за ДАП

 

С 2018 года 16 января установлен как День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов.

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