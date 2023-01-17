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Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

Сьогодні 16:14
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Сьогодні завершився розбір завалів зруйнованого ракетою будинку на Перемозі у Дніпрі. Рятувальна операція тривала майже 70 годин.
Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

Внаслідок ворожої атаки загинуло 44 особи, з них 5 дітей. Врятовано 39 осіб, включаючи 6 дітей, травми отримали 79 осіб, з них 16 дітей. Доля ще близько 20 осіб залишається невідомою. Вони вважаються зниклими безвісти. Також не вдалося ідентифікувати 15 людей, чиї тіла знайшли.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

Журналісти dnepr.info побували на житловому масиві та побачили, як зараз виглядає зруйнований будинок і не тільки.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

Дорога, що веде до будинку на набережній перекрита, пересуватися можна лише пішки.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

На початку будинку, куди потрапила ракета, у деяких квартирах балкон затягнутий плівкою.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

Безпосередньо поруч із зруйнованими під’їздами стоїть техніка рятувальників, навпроти будинку – волонтери сортують одяг, гуманітарну допомогу, готують чаї та бутерброди та роздають рятувальникам та поліцейським, що чергують на місці.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

Містяни несуть сюди речі для постраждалих, а також підходять до зупинки, що знаходиться навпроти будинку. Тут створено свого роду «лаву пам’яті», сюди несуть квіти та іграшки.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

Підхід до будинку огороджений сигнальною стрічкою.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

Працює техніка, прибирає останні поверхи будівлі, які найменше постраждали від вибуху, але які можуть впасти будь-якої миті.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

З іншого боку будинку люди заклеюють вікна плівкою.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

Мешканці під’їздів, які знаходилися поряд із зруйнованими, також заклеїли вікна плівкою, деякі – прикрили фанерою.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

В свою чергу комунальники прибирають територію.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

Навіть навпроти будинку можна знайти речі, що колись належали мешканцям дому, в який влучила ракета.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

За даними місцевої влади, від потрапляння ракети до будинку постраждали загалом понад 230 квартир.

Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)Русский

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