Завали розібрано: як зараз виглядає місце трагедії на Перемозі (ФОТО)

Сьогодні завершився розбір завалів зруйнованого ракетою будинку на Перемозі у Дніпрі. Рятувальна операція тривала майже 70 годин.

Внаслідок ворожої атаки загинуло 44 особи, з них 5 дітей. Врятовано 39 осіб, включаючи 6 дітей, травми отримали 79 осіб, з них 16 дітей. Доля ще близько 20 осіб залишається невідомою. Вони вважаються зниклими безвісти. Також не вдалося ідентифікувати 15 людей, чиї тіла знайшли.

Журналісти dnepr.info побували на житловому масиві та побачили, як зараз виглядає зруйнований будинок і не тільки.

Дорога, що веде до будинку на набережній перекрита, пересуватися можна лише пішки.

На початку будинку, куди потрапила ракета, у деяких квартирах балкон затягнутий плівкою.

Безпосередньо поруч із зруйнованими під’їздами стоїть техніка рятувальників, навпроти будинку – волонтери сортують одяг, гуманітарну допомогу, готують чаї та бутерброди та роздають рятувальникам та поліцейським, що чергують на місці.

Містяни несуть сюди речі для постраждалих, а також підходять до зупинки, що знаходиться навпроти будинку. Тут створено свого роду «лаву пам’яті», сюди несуть квіти та іграшки.

Підхід до будинку огороджений сигнальною стрічкою.

Працює техніка, прибирає останні поверхи будівлі, які найменше постраждали від вибуху, але які можуть впасти будь-якої миті.

З іншого боку будинку люди заклеюють вікна плівкою.

Мешканці під’їздів, які знаходилися поряд із зруйнованими, також заклеїли вікна плівкою, деякі – прикрили фанерою.

В свою чергу комунальники прибирають територію.

Навіть навпроти будинку можна знайти речі, що колись належали мешканцям дому, в який влучила ракета.

За даними місцевої влади, від потрапляння ракети до будинку постраждали загалом понад 230 квартир.

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