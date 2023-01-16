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Инструкция: что делать, если оказались под завалами после ракетного удара

Сегодня 19:47
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Журналисты dnepr.info решили напомнить, как действовать при ракетном обстреле и что делать, если вы оказались в разрушенном доме.

Новости Днепра про Инструкция: что делать, если оказались под завалами после ракетного удара

Если в дом попала ракета, то нужно как можно скорее покинуть здание. При этом нужно спускаться пешком, не использовать лифт, а также сохранять спокойствие и не создавать давку. После выхода из подъезда следует отойти от дома как можно дальше.

В случае, если здание покинуть нет возможности – нужно держаться подальше от окон и балкона. При возможности – перекрыть воду, газ, обесточить помещение. Самое безопасное место- в дверном проеме, между балками или у несущей стены.

Если оказались в разрушенном помещении – подстелите на пол что-то, лягте на бок и подтяните колени к груди, а голову обхватите руками. В таком положении нужно ждать спасателей.

Если оказались под завалами – постарайтесь высвободить руки и ноги и позвонить спасателям. Если такой возможности нет – зовите на помощь. Каждые 10 минут спасатели выключают технику, чтобы услышать звуки и голоса людей. Поэтому нужно пробовать снова и снова.

 Не делайте резких движений, поскольку это может спровоцировать дальнейший обвал.

Чтобы «показать» что вы находитесь в квартире можно стучать по трубам, звать на помощь или сигнализировать о себе фонариком. Нельзя использовать зажигалку, в квартире может быть утечка газа и пламя может вызвать пожар.

Во время тревоги если нет возможности пройти в подвал, бомбоубежище или паркинг можно попробовать спрятаться дома. При этом необходимо соблюдать правило двух стен. Сядьте в углу комнаты, ниже уровня окна. Напротив также должна быть стена. Рядом с вами должен быть «тревожный чемоданчик».

 

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