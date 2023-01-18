На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який пограбував 8-річного хлопчика

Злочин стався 4 січня, близько 12-ї години, на вулиці Покрова. Коли хлопчик зі своїм товаришем гралися поблизу будинку, грабіжник помітив колонку і телефон. Він забрав речі та швидко втік.
Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини місцевий житель. У грабіжника вилучили речі та повернули дитині.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі за дорученням мера Бориса Філатова на житломасиві Перемога…
Повідомлення до міської поліції надійшло від начальниці служби у справах…
Джастін Трюдо прокоментував ракетну атаку, яку завдала Росія по житловому…
У Дніпрі оголошено жалобу за загиблими в будинку на Перемозі.