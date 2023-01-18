На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який пограбував 8-річного хлопчика

Злочинцю загрожує від 7 до 10 років в’язниці.

Злочин стався 4 січня, близько 12-ї години, на вулиці Покрова. Коли хлопчик зі своїм товаришем гралися поблизу будинку, грабіжник помітив колонку і телефон. Він забрав речі та швидко втік.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини місцевий житель. У грабіжника вилучили речі та повернули дитині.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: