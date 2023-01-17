Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик Синабон

Как рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, к ней попал котик, которого кто-то избил и подбросил под подъезд. Сначала она думала, что животное погрызли собаки, но после осмотра в клинике ветеринары сообщили, что характер травм указывает на то, что пушистика избили.
Синабону 3 месяца. У него травма позвоночника, перебитый таз и хвост, разрыв кишечника, септический шок, перелом суставов обеих задних лап и многочисленные травмы по всему телу. Котик на грани смерти. По словам Ольги, животное нужно как можно быстрее показать неврологу. Впереди кота ждет сложная тройная операция, чтобы устранить все проблемы с позвоночником и внутренними травмами.
Сейчас у приюта долг за предварительный осмотр Синабона, а впереди операция и реабилитация. Если вы можете помочь котику, сделать это можно по реквизитам ниже.
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