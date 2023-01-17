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  • Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик Синабон

Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик Синабон

Сегодня 16:51
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В Днепре спасают маленького избитого котика.

Новости Днепра про Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик Синабон

Как рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, к ней попал котик, которого кто-то избил и подбросил под подъезд. Сначала она думала, что животное погрызли собаки, но после осмотра в клинике ветеринары сообщили, что характер травм указывает на то, что пушистика избили.

Синабону 3 месяца. У него травма позвоночника, перебитый таз и хвост, разрыв кишечника, септический шок, перелом суставов обеих задних лап и многочисленные травмы по всему телу. Котик на грани смерти. По словам Ольги, животное нужно как можно быстрее показать неврологу. Впереди кота ждет сложная тройная операция, чтобы устранить все проблемы с позвоночником и внутренними травмами.

Сейчас у приюта долг за предварительный осмотр Синабона, а впереди операция и реабилитация. Если вы можете помочь котику, сделать это можно по реквизитам ниже.

Новости Днепра про Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик Синабон

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Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь
для котенка Синнабона»

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Новости Днепра про Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик СинабонУкраїнська Новости Днепра про Избили и подбросили под чужой подъезд: в Днепре в помощи нуждается раненый котик СинабонРусский

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