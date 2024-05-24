На Днепропетровщине за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 3 масштабных пожара

Вчера, 23 мая, пожарные ликвидировали три масштабных пожара на Днепропетровщине.

В экосистемах Днепропетровщины за минувшие сутки возникли три масштабных пожара в экосистемах Днепропетровщины. Об этом сообщают в Главном Управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Павлограде занялся камыш и сухая трава, пламя успело распространиться на площадь 2,9 га.

За пределами села Александрополь Брагиновской сельской территориальной громады Синельниковского района возник пожар, площадь которого составила 1 га.

В обеденное время в тот же день вблизи села Каменка Новоалександровской сельской территориальной общины Днепровского района на открытой местности горела сухая трава. Площадь этого пожара составила 2,9 га.

К счастью, никто не пострадал.

День еще не закончился, а ночью 23 мая в сетях распространилось еще одно видео с пламенем, распространившееся вдоль сухостоя. По словам очевидцев, событие произошло в Краснопольском районе.

Напомним, что мы писали о возможных последствиях подобных пожаров, а также о том, чем грозит умышленный поджог растительности или ее остатков.

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