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Стовп диму видно за кілометри: біля Дніпра підпалили зарості очерету

Сьогодні 13:42
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Сьогодні, 23 травня, у Синельниківському районі невідомі підпалили очерет, що спровокувало масштабну пожежу.

Відео з цим моментом шириться соціальними мережами. На ньому видно високі стовпи диму, а також вогнеборців, які приїхали гасити полум’я. 

Варто зазначити, що в березні цього року рятувальники Дніпропетровщини за одну добу здійснили 97 виїздів на ліквідацію пожеж на відкритих територіях та склали адміністративні протоколи на 8 винуватців, через яких постраждало 90 гектарів сухої рослинності. Про це йдеться у публікації на офіційному сайті ДСНС.

Згідно законодавства сума штрафу за порушення статті 77-1 Кодексу України за самовільне випалювання рослинності або її залишків становить від 3060 грн до 6120 грн.

За порушення пожежної безпеки на території лісових масивів або зелених насаджень навколо населених пунктів передбачена кримінальна відповідальність – штраф від 91 800 до 153 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років. А також, якщо під час спровокованої пожежі загинули люди чи тварини порушникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. 

Зверніть увагу на те, що подібні пожежі негативно впливають на екологічний стан населеного пункту. 

Потрібно пам’ятати, що навіть недопалена цигарка може стати причиною масштабної пожежі, особливо влітку.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині оголосили V клас надзвичайної небезпеки.

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Новости Днепра про Стовп диму видно за кілометри: біля Дніпра підпалили зарості очеретуУкраїнська

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