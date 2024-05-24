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На Дніпропетровщині минулої доби вогнеборці ліквідували 3 пожежі

Сьогодні 08:13
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Учора, 23 травня, вогнеборці ліквідували три масштабні пожежі на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині минулої доби вогнеборці ліквідували 3 пожежі

В екосистемах Дніпропетровщини за минулу добу виникло три масштабні пожежі в екосистемах Дніпропетровщини. Про це повідомляють у Головному Управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

У Павлограді зайнявся очерет та суха трава, полум’я встигло поширитися на площу 2,9 га.

За межами села Олександропіль Брагинівської сільскої територіальної громади Синельниківського району виникла пожежа, площа якої склала 1 га. 

В обідній час того ж дня поблизу села Кам’янка Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпровського району на відкритій місцевості горіла суха трава. Площа цієї пожежі склала 2,9 га.

День ще не закінчився, а вночі 23 травня у мережах поширилося ще одне відео з полум’ям, що поширилося вздовж сухостою. За словами очевидців, подія відбулася на Краснопільщині.

Нагадаємо, вчора ми писали про можливі наслідки подібних пожеж, а також про те, чим загрожує навмисний підпал рослинності або її залишків. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині минулої доби вогнеборці ліквідували 3 пожежіУкраїнська

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