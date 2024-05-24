На Дніпропетровщині минулої доби вогнеборці ліквідували 3 пожежі

В екосистемах Дніпропетровщини за минулу добу виникло три масштабні пожежі в екосистемах Дніпропетровщини. Про це повідомляють у Головному Управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.
У Павлограді зайнявся очерет та суха трава, полум’я встигло поширитися на площу 2,9 га.
За межами села Олександропіль Брагинівської сільскої територіальної громади Синельниківського району виникла пожежа, площа якої склала 1 га.
В обідній час того ж дня поблизу села Кам’янка Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпровського району на відкритій місцевості горіла суха трава. Площа цієї пожежі склала 2,9 га.
День ще не закінчився, а вночі 23 травня у мережах поширилося ще одне відео з полум’ям, що поширилося вздовж сухостою. За словами очевидців, подія відбулася на Краснопільщині.
Нагадаємо, вчора ми писали про можливі наслідки подібних пожеж, а також про те, чим загрожує навмисний підпал рослинності або її залишків.
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